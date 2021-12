Polizei sperrt Hauptstraßen : Hunderte Corona-Gegner am Sonnabend in Schwerin erwartet

Am späten Vormittag startet ein Protestzug durch die Innenstadt. Die Polizei will mit einem Großaufgebot auf alles vorbereitet sein.

Schwerin | In Schwerin wird am Sonnabend der vorläufige Höhepunkt der Corona-Proteste erwartet. Die Polizei rechnet bei einer angemeldeten Demonstration am Mittag mit Hunderten Teilnehmern. Der Protestzug soll 11.00 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs starten und über die Mecklenburgstraße, Schlossstraße, Werderstraße und Knaudtstraße Richtung Grunthalplatz führ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.