An 18 Standorten in der Stadt : IHK lädt zur Nacht des Wissens 2021 in Schwerin

Am Wochenende gibt es in der Landeshauptstadt viel Wissenswertes zu entdecken.

Schwerin | Zum mittlerweile sechsten Mal veranstaltet die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin die Nacht des Wissens. Am Sonnabend erwartet die Besucher an insgesamt 18 Wissens- und Veranstaltungsorten in der Stadt ein vielfältiges Angebot. Facebook Iframe Über 100 Angebote an einem Abend Von Design-Schule über Digital Garden bis hin zu den Helios...

