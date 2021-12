Protest gegen Impfpflicht : Das sagen die Demonstranten der Corona-Demo in Schwerin

800 Menschen gingen am Sonnabend in der Landeshauptstadt auf die Straße. Sie protestieren gegen die geplante Impfpflicht. Viele von ihnen hatten zuvor noch nicht demonstriert.

Schwerin | Die Frau steht allein unter vielen Menschen am Südufer des Pfaffenteichs in Schwerin. Während sich um sie herum viele Menschen in Grüppchen verabredet haben, sich unterhalten, ist sie an dem Sonnabendmorgen ohne Begleitung gekommen. „Ich bin heute für meine Enkelkinder hier“, sagt Sibylle Külß. Mit ihr warten mehrere hundert Menschen auf den Beginn der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.