Corona in Schwerin : Impftermine für 60 bis 79-Jährige per Online-Verfahren

Zeitpunkt des Impftermins hängt mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs zusammen.

Schwerin | Etwa 1800 Impfdosen der Firma Astrazeneca stehen in der kommenden Woche in Schwerin zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung vermeldet, können sich nun neben den Personen in Prioritätenliste eins und zwei, 60 bis 79-Jährige online registrieren und einen Impftermin in der Sport- und Kongresshalle vereinbaren. Hier geht es zur Registrierung Bei der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.