Schwerins Gastronomie : Keilerhütte öffnet ihre Türen

Die Saison in der Keilerhütte in Schwerin wird eröffnet.

Schwerin | Hoch die Tassen heißt es jetzt wieder mitten in der Innenstadt Schwerins. Die „Keilerhütte“ öffnet am Freitag, 29. Oktober, um 17 Uhr ihre Türen. Bis in den März hinein werden die Menschen jetzt wieder durch das kleine Tor neben dem Bolero abbiegen, um sich aufzuwärmen, eine kleine Mahlzeit zu sich zu nehmen oder zünftig mit Glühwein oder Weißbier anz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.