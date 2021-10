Schwerins Gastronomie : Keilerhütte in der Buschstraße darf nicht öffnen

Die für heute angekündigte Neueröffnung der Keilerhütte in der Buschstraße muss abgesagt werden. Wie der Veranstalter informiert, habe die Stadt dazu keine Genehmigung erteilt.

Schwerin | Die für den heutigen Freitag angekündigte Eröffnung der Keilerhütte in der Schweriner Altstadt fällt aus. Das teilt das Restaurant „La Bouche el Pato“ auf seiner Facebookseite mit. Erst in dieser Woche hatte der geschäftsführende Gesellschafter die Donald Wieck die Neueröffnung in der Buschstraße 9 bekannt gegeben. Die Stadt, so Wieck, habe nun die Er...

