126 Straßen unter Beobachtung : Stadt flickt die tiefsten Schlaglöcher in Schwerin

Auf einigen Straßen haben sich im Frühjahr lange Risse und große Krater gebildet. Schwerpunkte sind in der ganzen Stadt verteilt.

Schwerin | Der Winter setzt den Straßen in Schwerin zu. Trotz milder Temperaturen sind in den vergangenen Wochen an einigen Orten tiefe Risse im Asphalt entstanden. Die Stadt lässt nun Schlaglöcher, die den Verkehr gefährden, von Mitarbeitern mit so genanntem Kaltasphalt flicken. „An zehn Straßen haben wir bereits Ausbesserungen vorgenommen“, sagt Axel Klabe, Be...

