Schwerin : In Wüstmark sollen mehr als 70 neue Wohnungen entstehen

Auf einer Landwirtschaftsfläche am Ortsrand, direkt gegenüber vom Getreidesilo, soll der „Wohnpark Hofackerwiesen“ entstehen. Wenn der Hauptausschuss zustimmt, kann bald der Bebauungsplan aufgestellt werden.

Schwerin | Bauland ist in Schwerin weiter sehr begehrt. Die Stadt möchte deshalb weitere Wohngebiete am Stadtrand ausweisen. Platz für neue Häuser mit insgesamt etwa 74 Wohneinheiten will sie beispielsweise in Wüstmark schaffen. Gleich gegenüber dem Wahrzeichen des Stadtteils, dem großen Getreidesilo, plant sie ein Neubaugebiet. Es liegt direkt an der Schweriner...

