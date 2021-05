Bessere Radwege in Schwerin : Innenministerium will doch über möglichen Radentscheid sprechen

Noch am Freitag schien die Lage aussichtslos. Nach einer Demonstration und einer E-Mail kommt nun wieder Bewegung in den Streit für bessere Radwege.

Schwerin | Der Streit um den Schweriner Radentscheid ist aktuell so holprig wie so mancher Fahrradweg in der Landeshauptstadt. Noch in der vergangenen Woche hatte sich die Lage zugespitzt. Das Innenministerium hatte den Bürgerentscheid für verbindliche Ziele für bessere Radwege erst beanstandet und wenige Tage später per Beschluss gekippt. Nun will Innenminister...

