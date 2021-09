Schwerin : In den Dreesch wird ordentlich Geld gesteckt

Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft investiert mehr als zehn Millionen Euro in zwei Neubauprojekte in den ehemaligen Plattenbaugebieten. In die Bungalows in der Bürgelstraße ziehen im Herbst schon die Mieter ein.

Schwerin | Nachmittagssonne für Terrasse und Garten – die gibt es wirklich satt in den neuen Bungalows in der Bürgelstraße. Ein wenig wirkt es noch so, als ducken sich die Kleinen im Schatten der großen Fünfgeschosser vis-a-vis. So ein Fünfgeschosser stand hier auch einmal, wurde Anfang des neuen Jahrtausends aber abgerissen, wie so viele Plattenbauten ...

