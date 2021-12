Wohnen im alten Speicher : Investor will historisches Ensemble in Schwerin sanieren

Seit 1990 steht das Speicherensemble in der Franz-Mehring-Straße leer. Mitte kommenden Jahres könnte die Sanierung beginnen. Es sollen altersgerechte Wohngruppen, Seniorenwohnungen und Gewerbe entstehen.

Schwerin | Wo früher Tonnen von Getreide bunkerten, könnten schon ab Mitte kommenden Jahres seniorengerechte Wohnungen entstehen. Der Investor Musahl Immobilien aus Waren an der Müritz hat jetzt konkrete Pläne für den alten Speicherkomplex in der Franz-Mehrung-Straße in Schwerin vorgelegt und einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Ergänzt werden soll die San...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.