Schwerin : Inzidenzwert in Schwerin steigt auf 93,0

Am Donnerstag gab es 21 neue Corona-Fälle in Schwerin. Stadt ordnete Quarantäne für drei Gruppen der Kita Anne Frank an.

Schwerin | Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt ist am Donnerstag vor Ostern auf 93,0 Fälle je 100.000 Einwohner gestiegen. Besorgniserregend ist laut der Stadt, dass der Anteil der ansteckenderen britischen Mutation unter den Corona-Neuinfektionen immer weiter anwächst. So wurde bei 17 von 20 am Mittwoch gemeldeten Fällen diese Virus-Variante nachge...

