Corona : Inzidenzwert in Schwerin steigt

Lagus meldet 22 Neuinfektionen. Corona-Fälle sind an der Grundschule Lankow und der Astrid-Lindgren-Schule aufgetreten.

Schwerin | In Schwerin wurden am Dienstag 22 neue Corona-Fälle gemeldet. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf 84,7 Fälle je 100000 Einwohner. Die Stadt ging in ihrer Statistik bis zum Nachmittag von zunächst 17 Neuinfektionen aus. Bei zwölf Meldungen handelt es sich demnach um Kontaktpersonen,...

