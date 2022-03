Sport- und Kongresshalle : Jetzt Karten für Probe von Udo Lindenberg in Schwerin sichern

Panik-Rocker Udo Lindenberg startet mit seiner Udopium Live-Tour in der Landeshauptstadt. Vorab können sich einige Fans die öffentliche Probe anschauen. Die Ticket-Anzahl ist begrenzt.

Schwerin | Bevor Udo Lindenberg im Mai mit seiner Udopium-Live-Tour startet, wird es auch in diesem Jahr wieder eine öffentliche Generalprobe geben. Fans bekommen in Schwerin nun die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Lesen Sie auch: Udo Lindenberg startet Live-Tour 2022 in Schwerin Die Schweriner Sport- und Kongresshalle weist darauf hin, dass es exklusive ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.