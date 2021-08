Großeinsatz am Lankower See : Junge (12) vermisst: Taucher grenzen das Suchgebiet nach Zeugenaussagen ein

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Jungen, der am Sonntag am Lankower See in Schwerin spurlos verschwand. Polizeitaucher bereinigen aktuell einen Bereich von Seegras.

Schwerin | Die Suche geht weiter. Auch zwei Tage nach dem Verschwinden des zwölfjährigen Jungen setzen die Einsatzkräfte ihre Suche am Lankower See in Schwerin weiter fort. Dabei hat die Polizei die Suche aus der Luft nun eingestellt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte die Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, am Dienstag abgezogen. A...

