Polizei sucht in Schwerin : Junge Frau aus den Helios-Kliniken vermisst

Die Vermisste braucht dringend medizinische Hilfe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schwerin | Eine 22-Jährige wird seit Freitag gegen 11.30 Uhr aus dem Helios-Klinikum in Schwerin vermisst. Die junge Frau braucht dringend medizinische Hilfe, informiert die Polizei und bittet um Mithilfe bei der Suche. Hinweise via Telefon oder an die Internetwache Wer hat die junge Frau gesehen? Sie ist etwa 155 Zentimeter groß, hat eine korpulente Statu...

