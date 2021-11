Aktion in Schwerin : Junge Witwe: „So schwer habe ich es mir nicht vorgestellt“

Judith Kolusniewski verlor im Frühling ihren Lebensgefährten an Krebs. Für sie und ihre drei kleinen Kinder ist das Weihnachtsfest in diesem Jahr besonders hart. Spendenaktion „Wir in Schwerin“ will helfen.

Schwerin | Ein halbes Jahr ist es erst her, doch es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. „Ich habe gewusst, dass es schwer werden würde. Aber so schwer habe ich es mir nicht vorgestellt.“ Judith Kolusniewski ist 35 Jahre alt und Witwe. Im Frühjahr starb ihr Lebenspartner und Vater ihrer drei Kinder an Lungenkrebs. Geliebt und begleitet hat sie ihn bis zu seinem letz...

