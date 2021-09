Vermisster Junge : Zwölfjähriger aus Schwerin wird seit Mittwoch vermisst

Die Polizei sucht den zwölfjährigen Tyron Heuer aus Schwerin. Die Beamten bitten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Schwerin | Der zwölfjährige Tyron Heuer aus Schwerin wird seit Mittwoch, 15. September, 18.30 Uhr, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, sollte er abends wieder in die Wohngruppe, in der er derzeit lebt, zurückkehren. Dort traf er jedoch nicht ein. Die Beamten bitten nun um Mithilfe der Bevölkerung, um den Jungen zu finden. Hinweise per Telefon oder online W...

