Schwerin : Junger Mann am Zippendorfer Strand vermisst

Bedrückte Stimmung am Zippendorfer Strand.

Schwerin | Schnell ist die Sommerstimmung am Zippendorfer Strand vorbei. Doch während einige Schweriner noch in der Sonne brutzeln, sucht die Feuerwehr im Wasser nach einem vermissten 26-Jährigen. Der junge Mann soll mit einer Gruppe Freunden ins Wasser gegangen sein. Gemeinsam drehten sie um, doch nur drei kamen an Land wieder an. Was mit dem Vermissten pass...

