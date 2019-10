Kafffeehaus-Kette : Lässt Starbucks bald in Schwerin produzieren?

Ein Großteil der Produkte soll künftig im Nestlé-Werk hergestellt werden. Ein Grund für die Entscheidung ist der Brexit.

25. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Die weltgrößte Kaffeehaus-Kette Starbucks will künftig einen Großteil ihrer Produkte im Schweriner Nestlé-Werk fertigen lassen. Das bestätigte Nestlé Deutschland auf Anfrage der „Ostsee Zeitung“. Ein Grund ist demnach der Brexit. Der Konzern möchte offenbar gewappnet sein, falls es zu einem harten Brexit kommt. Bisher werden die Starbucks-Kaffee-Kapseln für Maschinen des Systems „Dolce Gusto“ in England hergestellt.

„Wir haben uns in Schwerin darauf vorbereitet, die komplette Starbucks-Produktion für den europäischen Markt zu übernehmen“, sagte eine Nestlé-Sprecherin der Zeitung. Wenn die Nachfrage nach den Kapseln weiter steige, wolle man in Schwerin auch dann für Starbucks produzieren, wenn der Brexit doch in geordneten Bahnen verlaufe. Sollten die beiden Großkonzerne ihre gemeinsamen Pläne umsetzen, spreche dies für den Wirtschaftsstandort MV, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).