Landwirtschaft : Kartoffelmarkt Sülte startet die Ernte der Knollen

Etwas später als sonst kommen Annabelle und Co aus dem Boden. Die Kartoffeln brauchten in diesem Jahr zehn Tage länger zum Wachsen. Aufgrund der dünnen Schale werden sie nur in kleinen Chargen gerodet.

Sülte | Im Schritttempo schiebt sich der große, rote Roder über die grünen Reihen bei Sülte. Die Sonne hat den Tau bereits vertrieben, der Boden staubt. „Gutes Erntewetter, trocken muss es sein“, sagt Felix Uhlmann von der Agrarproduktgesellschaft (Agp) Lübesse. Gemeinsam mit Feldbauleiter Erik Steinhauer steht er am Rand und begutachtet die ersten a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.