Schwerin : Katholische Gemeinde und Caritas planen Weihnachten „to go“

In Schwerin soll es Heiligabend etwas Besonderes für Menschen geben, die allein sind und wenig Geld haben.

Schwerin | Die Caritas und die Katholische Kirchgemeinde St. Anna Schwerin hatten in der Vergangenheit bedürftige Menschen und jene, die einsam sind, Heiligabend zu einem guten Essen eingeladen. Doch dies ist auch im zweiten Jahr in Folge wegen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen nicht möglich. „Ich wünsche mir sehr, dass alle wieder an einem gedeckten Tis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.