Schwerin : Kein Platz fürs Flippermuseum?

Schweriner Verein sucht dringend neue Räume. Stadt bekennt sich zur Einrichtung und will helfen – bisher erfolglos

von Thorsten Meier

01. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Mann flippt völlig aus, wenn unter Glas bunte Lämpchen wie kleine Lichtorgeln blinken, Klingeltöne quengeln sowie kleine Kugeln und Bälle auf dem Tisch in Wallung geraten. Dann fühlt sich Arne Hennes in seine Kindheit zurück versetzt. Schöne altmodische, analoge Welt. „Ich bin mit den Flipperautomaten aufgewachsen, sie sind meine große Leidenschaft“, erklärt der 53-Jährige, der seit elf Jahren dem örtlichen Flippermuseum vorsteht. Und damit 15 Getreue um sich geschart hat, die ähnlich ticken wie er selbst. Die als Sammlerclique aber derzeit auch jede Menge Angst umtreibt.

Gebäude soll abgerissen werden

„Wir wissen, dass das Gebäude in der Friesenstraße 29, in dem sich unser Museum befindet, abgerissen werden soll. Wann, hat uns bisher keiner mitgeteilt“, erzählt Hennes, der sich mit 40 seinen ersten eigenen Flipper gekauft hat. Der noch aus eigenem Erleben die heute eher mild belächelten Tage kennt, als Männer und Frauen nach dem Abendessen nach draußen, in die wirkliche Welt gingen, wo auch andere Menschen waren. Sie besuchten Kneipen, um dort Bier zu trinken, zu flirten, sich gegenseitig die Welt zu erklären und zu versuchen, endlich den Rekord an diesem verdammten Flipperautomaten zu knacken.

„Doch weil die Spielgeräte unwirtschaftlich waren, ihre Wartung aufwändig und teuer, verschwanden sie nach etwa 70 Jahren. Starben aus. Wir versuchen 600 Exponate, davon allein 300 Flipperautomaten aus verschiedensten Epochen, für die Nachwelt zu bewahren“, sagt Hennes, der auch das Alleinstellungsmerkmal des Schweriner Museums im Norden und Osten Deutschland herausstreicht. „Über die Hälfte aller Besucher kommen nicht aus unserem Bundesland, sondern Skandinavien, Bayern und Holland. Sie reisen 1000 Kilometer und mehr an, nur um die alte Technik zu sehen, anzufassen und mit ihr zu spielen. Da fließt schon mal die ein oder andere Träne der Rührung. Als Rückbesinnung auf das Alte, ohne sentimental zu werden.“ Gerade diese Gäste fragten immer wieder auch nach der Zukunft der Einrichtung. Seien besorgt. Wünschen sich einen Fortbestand der einzigartigen Sammlung.

Umzug muss gut vorbereitet sein

„Deshalb würden wir auch endlich gern wissen wollen, was mit uns passiert. Doch offensichtlich hält es niemand für nötig, mit uns zu reden. Wir machen uns wirklich Sorgen, weil es bisher nur Lippenbekenntnisse, aber nichts Konkretes gab.“ Das letzte Angebot der Stadt, in die Franz-Mehring-Straße umzuziehen, sei vier Wochen später, kurz vor der Unterschrift auf dem Mietvertrag, wieder zurück gezogen worden. „Wir bräuchten mindestens 600 Quadratmeter Fläche und mehr in mehreren Räumen, um uns thematisch treu zu bleiben. Ein Umzug bedeutet für uns einen enormen Kraftakt, der bereits Wochen, wenn nicht gar Monate vorher, geplant werden muss. Die neue Lokation sollte außerdem vorbereitet werden“, erklärt Hennes, dem es das Holz, das Metall und der Geruch der Automaten, wenn sie warm werden, besonders angetan hat. „Sie erzählen uns über die Nase Geschichten“, sagt er und weiß launig zu berichten, dass die Flipperindustrie einst mehr Millionen-Umsätze gemacht habe, als die mächtige Filmbranche.

Suche nach einem zentrumsnahen Standort

Um die Bedeutung des Museums weiß auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier: „Das Flippermuseum ist eine Bereicherung für unsere Museumslandschaft in Schwerin. Ich selbst konnte mich schon bei einem Besuch davon überzeugen.“ Die Verantwortlichen des Flippermuseums seien an die Stadt mit der Bitte herangetreten, bei der Suche nach einem zentrumsnahen Standort behilflich zu sein. „Bisher kamen die in Erwägung gezogenen Standorte aus den verschiedensten Gründen leider nicht in Frage. Wir werden weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um einen passenden Standort zu finden.“ Der jetzige Mietvertrag in der Friesenstraße bleibe natürlich bestehen, erklärt der Verwaltungschef.

Die Rückkehr zum Analogen

Worte, die bei Arne Hennes eher gemischte Gefühle auslösen dürften, so lange nicht endlich ein konkreter Ort ins Gespräch gebracht wird. Er glaubt an das Museum. „Zum Glück finden sich immer mehr Menschen, die das Analoge wieder spannender finden, als jede App, weil es authentischer ist“, bemerkt der Flipperexperte. Und verhilft dem grünen Muskelprotz Hulk zu neuen Abenteuern. Den Ball durch Rütteln vor dem Herunterrollen zu retten, um ihn mit einer Flipper-Links-Rechts-Kombi nach oben zu schicken, sieht leichter aus, als es ist. Die kindliche Freude über das alte Spiel scheint dem selig lächelnden Hennes unbezahlbar. Man muss dafür eben nur hinaus, in die richtige Welt.