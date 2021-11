Schweriner Umland : Keine Bahn fährt und der Übergang in Plate bleibt zu

Die Deutsche Bahn plant Sanierungsarbeiten am Gleis und am Bahnübergang in der Friedrich-Wehmer-Straße. Schienen- und Autoverkehr sind teilweise stark eingeschränkt. Fahrgäste können auf Busse ausweichen.

Plate | Kein Zug kommt und die Schranken bleiben trotzdem unten. Das wird demnächst auch wieder in der Plater Friedrich-Wehmer-Straße der Fall sein. Die Bahn kündigt Arbeiten und auch eine Sperrung des Bahnübergangs an. „Die Deutsche Bahn erneuert den Bahnübergang und die Befestigung – die Gleistragplatten der Fahrbahn – in Plate“, erklärt ein Bahnsprecher au...

