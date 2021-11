Blaulicht : Kind fällt aus dem Fenster eines Schweriner Mehrfamilienhauses

Ein Kind ist wohl aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gefallen. Bei Eintreffen der Polizei befand es sich wieder unverletzt in der Wohnung.

Schwerin | Am vergangenen Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde der Schweriner Polizei mitgeteilt, dass ein Kind aus einem Fenster in der ersten Etage gefallen wäre. Bei Eintreffen der Beamten an dem betreffenden Mehrfamilienhaus in der Ziolkowskistraße, stellt sich jedoch heraus, dass sich das Kind bereits wieder in der Wohnung seiner Familie befindet. Die...

