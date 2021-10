Filmreihe in alten Dorfkirchen : Kirche Uelitz zeigt Film über Ballett-Legende

Zum 10. Mal bringt die Reihe „Starke Stücke. Berührt und diskutiert“ landesweit Filme auf die Leinwand. Am Donnerstag flimmert es im Schweriner Umland.

Uelitz | Eine Ballettlegende in der Kirche? In Uelitz wird das am Donnerstag, 14. Oktober, Realität. Denn da wird der Film „Nurejew – The White Crow“ in der Filmreihe „Starke Stücke. Berührt und diskutiert“ gezeigt. „Wir laden alle Filminteressierten herzlich ein“, sagt Pastorin Kristin Gatscha aus der Kirchengemeinde und ergänzt: „Der Film, der um 19 Uhr begi...

