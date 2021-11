Schweriner Klimaprojekt : Klima Allianz Schwerin lädt zum Waldumbau ein

Ein Stück Schweriner Wald wird für das Klima umgebaut. Wer mithelfen und zum Spaten greifen will, kann sich bis 12. November anmelden. Angeboten wird unter anderem eine Radtour und ein Shuttle.

Schwerin | Jetzt wird zu den Spaten gegriffen. Am Sonnabend, 20. November, 10 Uhr, lädt die Klima Allianz Schwerin zu einem Waldprojekt ein. Ort des Geschehens ist ein Waldstück im Mueßer Holz. Auf einer Fläche von 1,42 Hektar soll in einem Projekt der Klima Allianz Schwerin zusammen mit der Landesforst MV und weiteren Partnern, wie Pro Schwerin, Fridays for Fut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.