Knapp 10.000 Euro Schaden : Zwölf Garagen in Schwerin aufgebrochen

Gestohlen wurde überwiegend Buntmetall wie zum Beispiel Kupferteile. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

Schwerin | In der Lomonossowstraße in Schwerin wurden insgesamt zwölf Garagen mehrerer Firmen von bisher unbekannten Tatverdächtigen aufgebrochen. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung. Weiterlesen: Einbrecher erbeuten Bockwürste und eine Packung Kaffee Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Landmaschinenhandel Demnach wurde der E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.