Knaudtstraße : Wohnung in Schwerin nach Brand unbewohnbar

Am Dienstagabend hat ein 36 Jahre alter Mann mit einer unbeaufsichtigten Kerze einen Wohnungsbrand ausgelöst.

von svz.de

16. Januar 2019, 08:32 Uhr

Ein Wohnungsbrand hielt am Dienstagabend die Feuerwehr in einem Altbau in der Schweriner Knaudtstraße 6 in Schach. Zuvor hatten Mieter einen lauten Knall gehört, dichter Rauch drang auf den Flur des Mietshauses.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung hielt sich nach ersten Erkenntnissen bei Nachbarn auf, als der Brand ausbrach. Der Versuch des Mieters das Feuer in seiner Wohnung eigenständig zu löschen misslang. Hierbei zog sich der 36-jährige Schweriner eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde durch Kameraden der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und einer Krankenwagen-Besatzung übergeben. Der Mann kam zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Schwerin.

Wohnung nicht mehr bewohnbar

Der Hintergrund: Der 36-Jährige hatte nach eigenen Angaben eine Kerze angezündet und diese unbeaufsichtigt gelassen. In seiner Abwesenheit kam es dann zum Ausbruch des Brandes. Hierbei wurde der gesamte Wohnbereich verrußt und Mobiliar zerstört. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Der Sachschaden wird auf 50000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.