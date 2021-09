Helios-Kliniken Schwerin : Knochenbrüche bei Alten brauchen besondere Behandlung

Ein Sturz kann zu schweren Verletzungen führen. Damit ältere Patienten schnell wieder auf die Beine kommen, müssen viele Zahnräder richtig ineinander greifen, erklärt Dr. Stefan Schulz-Drost von den Schweriner Helios-Kliniken.

Schwerin | Was sind die meisten Unfälle, mit denen es die Notfallchirurgie zu tun hat? Das Gros sind tatsächlich recht unspektakuläre Stürze etwa zu Hause, berichtet Privatdozent Dr. Stefan Schulz-Drost, Chefarzt der Unfallchirurgie in den Schweriner Helios-Klinken. Doch: Was bei jungen Menschen eher eine Bagatellverletzung ist, kann ältere lange oder gar für im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.