Schwerin : Knochenfunde bei Bauarbeiten in der Nähe des Doms

Polizei geht nicht von einer Straftat aus. Vermutlich stammen die Fundstücke von einer Person, die vor vielen Jahren auf dem einstigen Friedhof an der Kirche bestattet wurde.

Schwerin | Bei Tiefbauarbeiten in der Nähe des Doms wurden diese Woche menschliche Knochen gefunden. Nach Angaben von Schwerins Polizeisprecher Steffen Salow gibt es aber keine Hinweise auf eine Straftat: „Die Knochen stammen vermutlich von einer Person, die vor langer Zeit in diesem Bereich bestattet wurde.“ Sicherheitshalber habe sich die Polizei jedoch am Ort...

