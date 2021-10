Musik in Schwerin : Konzert von David Garrett in der Kongresshalle verschoben

Die Corona-Pandemie hat es schon wieder getan. Wieder kann ein Künstler nicht wie geplant auf der Bühne der Sport- und Kongresshalle auftreten.

Schwerin | Mit seinen Künsten an der Geige verzaubert er schon seit Jahren Millionen von Fans. Auch in Schwerin wird David Garrett im Zuge seiner „Alive“-Tour auftreten. Das geplante Konzert wird aber nicht wie geplant am 6. Januar 2022 gespielt werden. Es wurde auf fünf Tage nach vorne gezogen und findet nun am 1. Januar statt. Wer bereits Tickets gekauft hat, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.