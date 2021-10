Start der Spielzeit steht bevor : Diese Musiker holt der Konzertverein in der neuen Saison nach Schwerin

Zehn Auftritte soll es in der Spielzeit 2021/22 geben. Zum Auftakt der Reihe spielt am 17. Oktober im Wichernsaal die Akademie für Alte Musik Berlin.

Schwerin | Gerade mal vier Jahre alt ist der Konzertverein Schwerin und schon zählt sein Programm zu den festen Größen in der Kammermusikszene Norddeutschlands. „Auch wenn der Schwerpunkt in der neuen Saison auf das „Wiedersehen“ gelegt ist, so präsentieren wir wie auch in der Vergangenheit neue Talente und vielversprechende Musikerinnen und Musiker“, so der Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.