Krieg in der Ukraine : Schweriner beten für den Frieden

Evangelische Gemeinden laden am Donnerstag um 18 Uhr in die Schelfkirche ein

Schwerin | „Die Situation in der Ukraine macht es nötig, dass wir zusammenstehen, unabhängig von unserer Weltanschauung“, sagt Schwerins Domprediger Volker Mischok. Der Konvent der Evangelischen Gemeinden in der Stadt habe deshalb beschlossen, vom 3. März an jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Schelfkirche ein Gebet für den Frieden anzubieten. „Biblische Worte,...

