Krieg in der Ukraine : Vor dem Schweriner Rathaus weht jetzt eine Friedensflagge

Bei der Fahne handelt es sich um das Zeichen der Organisation „Mayors for Peace“. Zudem wurde eine Friedenskundgebung in Schwerin angekündigt.

Schwerin | Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine hisste Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier am Donnerstag vor dem Rathaus die grün-weiße Flagge der Initiative „Mayors for Peace“. „An einem solchen Tag wollte ich ein Zeichen für den Frieden setzen“, sagte Badenschier auf dem Marktplatz. Alle Entwicklungen in der Ukraine finden...

