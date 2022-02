Schwerin : Künstlerinnen führen durch ihre Ausstellung „Samband“

Zusätzlich stehen am Freitag im Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus Musik und eine Lichtinstallation auf dem Programm.

Schwerin | Führungen, Konzert, Lichtinstallation und Trockenfisch, das erwartet Besucher des Kulturforums Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr. Am Freitag, 18 bis 20 Uhr, steht in der Puschkinstraße 12 Kunst aus Island im Fokus. Begleitend zur aktuellen Ausstellung „Samband“, isländisch für Verbindung, führen die Künstl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.