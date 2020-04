Schwerin : Kundgebung für Klimaschutz

Schweriner machten darauf aufmerksam, dass Corona eine Krise ist, aber aus ihrer Sicht eine noch viel bedrohlichere Situation bevorsteht.

von svz.de

25. April 2020, 18:17 Uhr

Am Freitag fand eine Kundgebung für Klimaschutz in Schwerin statt. Sie richtete sich an diejenigen, die nicht so sehr im Netz unterwegs sind.

50 Personen durften unter hygienischen Auflagen teilnehmen und so viele Schweriner haben darauf aufmerksam gemacht, machen, dass Corona eine Krise ist, aber eine aus ihrer Sicht noch viel bedrohlichere Situation bevorsteht.