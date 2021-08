Schwerin : Kurzarbeit geht zurück

Zahl der Erwerbslosen in Westmecklenburg im August weiter gesunken – 6265 freie Stellen in der Region

Schwerin | Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt in Westmecklenburg hat sich auch im August fortgesetzt. Trotz Urlaubszeit bleibe der Markt stabil, sagte am Dienstag der Leiter der Schweriner Arbeitsagentur, Guntram Sydow. Nach seinen Angaben waren im vergangenen Monat 16.228 Menschen in der Region erwerbslos gemeldet, 357 weniger als im Juli und 1462 weniger ...

