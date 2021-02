Schwerin : Seegrundstück bleibt in öffentlicher Hand

Geplante Marina: Finanzminister lehnt Privatisierung des Areals ab

Schwerin | Wie soll es mit dem geplanten maritimen Dienstleistungszentrum an der Güstrower Straße weitergehen? Mehrere Schweriner Wassersportvereine hatten sich in einem offen Brief an Finanzminister Reinhard Meyer mit der Bitte gewandt, das Ufergrundstück am Zieg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.