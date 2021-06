Sommer in der Landeshauptstadt : Ganz Schwerin schwitzt

Ob auf der Baustelle, am Strand oder in der Altstadt: Schweriner brüten in der Hitze. Manche zieht es trotzdem nach draußen, andere bleiben drin – und schwitzen trotzdem.

Schwerin | Das Thermometer zeigt 31,8 Grad Celsius auf dem Südbalkon im Schatten. Bis zu 34 Grad sollen es in den kommenden Tagen in der Landeshauptstadt werden. Schwerin schwitzt – egal ob im Home-Office in der Dachgeschosswohnung, beim Nachmittagskaffee auf dem Balkon, am Strand, in der Stadt oder auf der Baustelle. Eis und kühle Cola zum Feierabend ...

