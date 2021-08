Gastronomie im Schweriner Umland : Landgasthaus Kreß in Cambs will mit Wertschätzung Personal gewinnen

Koch und Inhaber Udo Kreß kann sich noch an Zeiten erinnern, als acht bis zehn Gaststätten in der näheren Umgebung zu finden waren. Doch niedrige Löhne und Preise hätten viele zum Aufgeben gezwungen.

Cambs | Udo Kreß ist zufrieden. Zumindest klingt es so, wenn der Inhaber vom Landgasthaus Kreß in Cambs über die vergangenen Monate spricht. „Die finanziellen Hilfen vom Bund sind zwar ein bisschen spät gekommen, aber die Summe war ordentlich“, sagt er. Alle Mitarbeiter konnten dank Kurzarbeitergeld bei ihm bleiben. „Die schnelle Unterstützung vom Staat in di...

