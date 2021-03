Ludwigslust-Parchim prescht vor : Landrat Sternberg will ab Freitag Lehrer und Erzieher impfen

Stefan Sternberg plant in Kürze mehr Menschen im Landkreis zu impfen. Dafür ändert er die Impfreihenfolge.

Crivitz | Immer mehr Corona-Fälle in Kindertagesstätten. Seit die Einrichtungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim vor rund zwei Wochen wieder regulär öffnen durften, sind bereits in zwölf davon Infektionen nachgewiesen worden. In drei Kitas sind darunter auch Viru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.