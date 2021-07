Kunst Offen : Landschaftsbilder von Ilona Blume im Consrader Bürgertreff

Die Hobby-Künstlerin ist das erste Mal bei landesweiter Aktion dabei. Sie zeigt ihre Bilder am 21. und 22. August in einer Gemeinschaftsausstellung.

Consrade | Ein kleines Mädchen sitzt im Wasser am Strand. Die Wellen spielen um sie herum, schäumen auf. Das Bild weckt Erinnerungen an einen sommerlichen Tag am Meer. Diese fotorealistische Malerei ist eines der neueren Werke von Ilona Blume. Die Malerin aus Schwerin habe ihr Herz an die Ostsee verloren. Und dass spiegelt sich in ihren Werken wider. Zu...

