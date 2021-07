Schweriner Umland : Erstes Ernte-Etappenziel: Die Gerste ist vom Halm

Aktuell nutzen die Landwirte jede Sonnenstunde, um das Getreide von den Feldern zu holen. Die erste Feldfrucht ist eingefahren, doch die Erwartungen wurden nicht überall erfüllt. Manche kassierten jedoch Höchstpreise.

Groß Brütz/Rubow/Banzkow | Die Sonne kämpft sich durch die dicken Wolken. Die Regentropfen der Nacht sind gegen Mittag getrocknet. In wenigen Minuten soll es losgehen. Eine Probefahrt in den Raps. In den vergangenen Tagen war er noch nicht reif. Vielleicht klappt es heute, sagt Landwirt Yannik Pieper. Der Verwalter des Landwirtschaftsbetriebes Schierhorn in Groß Brütz ist optim...

