Schwerin : Lankower See: Stadt sucht Gespräch mit Jugendlichen

Polizei und Kommune wollen die Kontrollen am Südufer fortführen, setzen aber auch auf einen Dialog mit den feiernden jungen Leuten

Schwerin | Die Party geht weiter: Auch am vergangenen Wochenende haben Jugendliche am Lankower See gefeiert. „Am Südufer war es aber deutlich ruhiger als in den Wochen zuvor“, sagt Ordnungsdezernent Bernd Nottebaum. Es sei diesmal auch nicht so viel Müll auf den Grünflächen gelandet. Wieder hätten Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei sich zusammen um die Situat...

