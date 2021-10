szenische Lesung : In Schwerin wird über das Leben mit Demenz philosophiert

Im Schleswig-Holstein-Haus wird Luise Bernsdorf ausgewählte Szenen aus dem Werk „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger vorstellen.

Schwerin | Einige trifft es schwerer, andere leichter, manche gar nicht. Demenz ist ein schweres Schicksal, mit dem rund eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland leben müssen, so die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Über das Zusammenleben mit Betroffenen wird am 3. November in Schwerin im Rahmen einer Lesung philosophiert. Auch interessant: Von Demenz Bet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.