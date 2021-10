Liveauftritt 2022 : Lord of the Dance feiert 25 Jahre in Schwerin

Die seit 25 Jahren populäre Bühnen-Tanzshow kehrt 2022 anlässlich ihres großen Jubiläums ins Rampenlicht zurück.

Schwerin | Es ist ein besonderer Tag für alle Fans von „Lord of the Dance“. Die seit 25 Jahren populäre Bühnen-Tanzshow kehrt anlässlich ihres großen Jubiläums ins Rampenlicht zurück. Allerdings müssen sich die Schweriner noch gedulden. Erst in fast genau einem Jahr, am 2. Oktober 2022, kommen die irischen Tänzer in die Sport- und Kongresshalle. Facebook Ifram...

