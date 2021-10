Corona-Lockerungen : Wieder mehr Freiheiten für Schweriner

Die Corona-Ampel in der Landeshauptstadt ist den fünften Tag in Folge auf Grün. Verschärfungen werden ab Donnerstag wieder aufgehoben.

Schwerin | Die Schweriner dürfen sich wieder auf mehr Lockerungen freuen. Denn die risikogewichtete Stufenkarte steht den fünften Tag in Folge auf Grün. Damit ist die Aufhebung der seit 3. Oktober verschärften Corona-Maßnahmen in der Landeshauptstadt ab Donnerstag, 14. Oktober, möglich. In Schwerin galten zuletzt Testpflichten für Innenbereiche gemäß der Coro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.