Schwerin/Ludwigslust-Parchim : 1000 Termine pro Woche: Zulassungsstelle seit heute wieder offen

Autobesitzer können wieder Fahrzeuge anmelden: Am ersten Tag nach der Zwangspause gab es glückliche Kunden. Zuvor legte ein Hackerangriff die Behörde drei Wochen lahm.

Schwerin | Am Montag hatte irgendwie jeder Besucher am Schweriner Heinrich-Hertz-Ring ein Lächeln im Gesicht. Vom kleinen Schmunzeln bis zum breiten Grinsen war alles dabei. Grund für die frohe Stimmung? Die Auto-Zulassungsstelle machte nach drei Wochen wieder auf. Zuvor wurde die Behörde wie zahlreiche weitere Verwaltungen in Schwerin und im Landkreis Ludwigslu...

