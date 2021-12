Kultur Schwerin : Magier Kevin Köneke erst im März im Strandpavillon Schwerin

Statt im Januar 2022 wird Kevin Köneke im März zur „Magic Dinner Show“ auftreten.

Schwerin | Magierfreunde müssen warten. Der Auftritt von TV-Magier Kevin Köneke im Strandpavillon in Schwerin wird verschoben, teilt das Restaurant in den sozialen Medien am Dienstag mit. Die ursprünglich für den 14. Januar 2022 geplante „Magic Dinner Show“ soll nun am 11. März in dem Restaurant am Zippendorfer Strand stattfinden. Facebook Iframe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.